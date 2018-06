Espanha empata com Suíça e se mantém invicta sob Lopetegui

Com o empate, os espanhóis mantêm o enorme retrospecto positivo diante dos helvéticos, contra os quais sofreram apenas uma derrota em 20 jogos na história do confronto.

O primeiro gol da partida foi obra do lateral-direito Álvaro Odriozola, acertando um voleio da entrada da área após passe de Andrés Iniesta (29 minutos).

A partida pode ter sido a última em terras espanholas com a seleção para Iniesta, ídolo histórico do Barcelona e que jogará a próxima temporada no Vissel Kobe japonês. O meia de 34 anos teve o nome cantado pela torcida que lotou o estádio La Cerámica, em Villarreal.

A festa espanhola só não foi completa porque a Suíça conseguiu buscar o empate com o lateral Ricardo Rodríguez, que apareceu na área para aproveitar um rebote do goleiro David De Gea (62), após chute de Stephan Lichtsteiner.

Apesar do empate, a Espanha criou muitas chances de gol e teve domínio da posse de bola contra um adversário que estará na Copa do Mundo.

Os suíços fazem parte do Grupo E do mundial russo e estreará na competição contra o Brasil em 17 de junho. Depois, encara Sérvia e Costa Rica.

A Espanha integra o Grupo B, no qual enfrentará Portugal, Marrocos e Irã.

