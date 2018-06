Buscando a sexta vitória no Campeonato Brasileiro e a manutenção da liderança da competição nacional, o Flamengo enfrenta o Corinthians neste domingo (3), às 16h, no Maracanã. O Rubro-Negro está na primeira colocação com 17 pontos conquistados até o momento e luta pra continuar líder.

Aos 35 minutos do segundo tempo, Felipe Vizeu finalizou com o pé esquerdo do lado esquerdo da pequena área para o centro do gol. Flamengo na frente.

>> Acompanhe minuto a minuto o jogo