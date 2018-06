Valentino Rossi faz pole no GP de Mugello de motociclismo

O piloto italiano Valentino Rossi garantiu neste sábado (2) a pole position no Grande Prêmio da Itália de motociclismo em Mugello. Ele não largava na primeira colocação desde 2016, mas esta é sua 55ª pole.

O atleta usou um novo capacete hoje, com as cores da bandeira da Itália, para celebrar o Dia da República no país.

O piloto da Yamaha fez o melhor tempo, de 1min46s208, e estabeleceu o novo recorde da pista. Em segundo lugar, ficou Jorge Lorenzo (Ducati), e Maverick Vinales (Yamaha).