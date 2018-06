Valentino Rossi brilha em casa e largará na pole na etapa da Itália da MotoGP

O multicampeão Valentino Rossi fez a festa da torcida neste sábado e cravou a pole position para a etapa da Itália da MotoGP. Grande nome da motovelocidade no país, o veterano de 39 anos desbancou os favoritos, brilhou no Circuito de Mugello e foi ovacionado pelas arquibancadas. Para melhorar, seu rival e líder da temporada, o espanhol Marc Márquez, decepcionou e largará apenas em sexto.

Esta será apenas a primeira vez que Rossi largará na primeira colocação em uma prova da MotoGP na temporada. Mas o italiano conquistou o direito com autoridade. Afinal, dominou o Q2 do treino de classificação neste sábado e cravou o melhor tempo ao fazer 1min46s208.

O dia foi um verdadeiro show dos veteranos, aliás. A segunda colocação no grid ficou com o espanhol Jorge Lorenzo, de 31 anos, campeão da MotoGP em 2010, 2012 e 2015. Apenas 14.º colocado da temporada, o piloto da Ducati surpreendeu ao marcar 1min46s243 no treino classificatório.

Vice-líder da temporada, o espanhol Maverick Viñales completa a primeira fila ao largar na terceira colocação, com o tempo de 1min46s304. Só então aparece o italiano Andrea Iannone, que liderou três dos quatro treinos livres mas decepcionou neste sábado, ao marcar 1min46s347.

Outro italiano, Danilo Petrucci será o quinto no grid, após cravar 1min46s445. Mas a grande decepção do dia ficou mesmo por conta de Marc Márquez. Líder disparado da temporada, o tetracampeão mundial chegou a ser o mais rápido no terceiro treino livre e sairá apenas em sexto, com o tempo de 1min46s454.

Márquez, aliás, vem de três vitórias consecutivas e ocupa a liderança isolada da temporada, com 95 pontos. São 36 pontos de vantagem para o segundo colocado, Viñales, que tem 59. Logo atrás, aparecem Johann Zarco, com 58, Rossi, com 56, e Petrucci, com 54.

A etapa da Itália da MotoGP é a sexta das 19 programadas para esta temporada. A prova está marcada para ter início neste domingo às 9 horas (horário de Brasília).