Torcida do Fla vai lotar o Maracanã

Empolgados com o momento do Flamengo, líder do Campeonato Brasileiro e classificado para as oitavas de final da Libertadores, os rubro-negros prometem mais uma grande festa, amanhã, no Maracanã, quando a equipe recebe o Corinthians, terceiro colocado. A expectativa para o clássico entre as duas maiores torcidas do país e favoritos ao título é enorme, e até o início da noite de ontem já haviam sido vendidos 30 mil ingressos.

A boa atuação na vitória de 2 a 0 sobre a o Bahia aumentou ainda mais a confiança dos jogadores do Flamengo, que contam com a torcida para vencer outra vez e se manter na liderança isolada da competição. Quinta-feira, contra o time baiano, mais de 50 mil pessoas pagaram ingresso para acompanhar a quinta vitória do time no Campeonato Brasileiro.

A meta domingo é ultrapassar os mais de 58 mil pagantes registrados na final do Campeonato Carioca, entre Botafogo e Vasco, até agora o maior público do ano no Brasil. Entre os dez maiores registrado no país em 2018, cinco são de jogos do rubro-negro: Flamengo 2 x 0 Internacional (55.283), Flamengo 0 x 0 Ponte Preta (52.497), Ceará 0 x 3 Flamengo (51.952), Flamengo 2 x 0 Bahia (50.141) e Flamengo 2 x 0 América-MG (47.175).

Autor de um dos gols contra o Bahia, Diego também está empolgado com o momento do time. Ele acredita que a tendência é evoluir com o decorrer dos jogos. ‘’A nossa equipe sabe o que quer, está taticamente bem definida. Mas ainda tem pontos que podemos melhorar. O Maurício Barbieri tem sido muito claro em suas ideias, seguro do caminho certo e podemos sentir essa segurança. A equipe vive um bom momento, na direção certa’’, afirmou o jogador.