Inglaterra vence Nigéria (2-1) em amistoso pré-Copa

A Inglaterra derrotou por 2 a 1 a Nigéria no primeiro amistoso dos 'Três Leões' em sua preparação para a Copa do Mundo, um duelo disputado no mítico estádio de Wembley entre seleções que estarão na Rússia.

A equipe inglesa, que integra o Grupo G da Copa, encaixou um bom primeiro tempo, enquanto a Nigéria, do Grupo D, reagiu após o intervalo.

Gary Cahill, zagueiro do Chelsea, abriu o placar para os ingleses aos 7 minutos de jogo, acertando uma forte cabeçada após cobrança de escanteio. A Inglaterra mostrou muita mobilidade no ataque e teve diversas chances de ampliar o placar.

O segundo gol inglês veio a seis minutos do intervalo, com Harry Kane fuzilando o goleiro nigeriano Uzoho após tabelar com Raheem Sterling na entrada da área.

Na segunda etapa, a seleção africana mostrou uma melhor imagem e Alex Iwobi, que atua no Arsenal, marcou o gol de honra aos 3 minutos, aparecendo na área para finalizar um rebote.

am/iga/am