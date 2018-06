Em tarde inspirada de Magrão, Inter e Sport empatam sem gols e dormem no G4

Com grande atuação do goleiro Magrão, de 41 anos, o Sport segurou o empate sem gols diante do Internacional na tarde deste sábado, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado deixou ambos os times provisoriamente no G4 na tabela de classificação.

Os dois fazem campanha semelhante, com quatro vitórias, três empates e duas derrotas, somando 15 pontos. O time gaúcho só está na frente pelo saldo de gols: 4 a 0.

O Internacional foi superior no primeiro tempo, mas encontrou Magrão em uma tarde inspirada. O goleiro fez quatro grandes defesas que asseguraram o empate parcial. Uma delas foi de mão trocada na tentativa de Patrick.

Apesar do domínio colorado, o Sport também aparecia com perigo, principalmente nas jogadas de velocidade com Rogério. No entanto, Danilo Fernandes só trabalhou ao encaixar um arremate de Fellipe Bastos.

O panorama do segundo tempo não foi diferente. O Internacional era o time mais agudo, mas continuava esbarrando em Magrão. Após cobrança de escanteio, Rodrigo Dourado desviou e Sander mandou contra. O goleiro do Sport se esticou todo para tirar a bola do gol.

O time gaúcho era insistente e quando não encontrou o goleiro Magrão, viu a bola de Nico López explodir na trave. Após o susto, o Sport começou a administrar o resultado e ficou muito bem de sair de campo com os três pontos.

Aos 40 minutos, na sua melhor chance em todo duelo, Marlone cobrou falta na cabeça de Fellipe Bastos. O volante deu um leve desvio por cima do goleiro de Danilo Fernandes, rente ao travessão.

Na próxima rodada, o Internacional visita o São Paulo na terça-feira, às 21h30, no Morumbi, na capital paulista. No dia seguinte, o Sport recebe o Atlético Paranaense na Ilha do Retiro, no Recife (PE).

FICHATÉCNICA

INTERNACIONAL 0 X 0 SPORT

INTERNACIONAL - Danilo Fernandes; Zeca, Rodrigo Moledo, Victor Cuesta e Iago; Rodrigo Dourado (Juan Alano), Edenílson, William Pottker (Rossi), Lucca (Nico López) e Patrick; Leandro Damião. Técnico: Odair Hellmann.

SPORT - Magrão; Raul Prata, Ronaldo Alves, Durval e Sander; Deivid, Fellipe Bastos, Rogério (Neto Moura), Gabriel (Michel Bastos) e Marlone (Hygor); Rafael Marques. Técnico: Claudinei Oliveira.

ÁRBITRO - Marcelo Aparecido Ribeiro de Souza (SP).

CARTÕES AMARELOS Rodrigo Dourado, Patrick e Rodrigo Moledo (Internacional); Sander e Magrão (Sport).

RENDA - R$ 822.680,00.

PÚBLICO - 27.454 pagantes.

LOCAL Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS).