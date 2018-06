Brasil encara Croácia com todas as atenções em Neymar

Após três meses de ausência, Neymar voltará aos campos neste domingo no amistoso contra a Croácia, em Liverpool: a atuação do craque será sabatinada por todo o Brasil, que acredita na recuperação de sua maior estrela para a Copa do Mundo da Rússia-2018.

Desde o início da preparação para a Copa, a Seleção confia em poder ver Neymar em plena forma na Rússia, contando até com as palavras de incentivo do Rei Pelé via Twitter: "Você vai ajudar os brasileiros a comemorarem muito durante essa Copa do Mundo!", escreveu o maior jogador da história.

Antes da festa, porém, Neymar mostrou boa dose de cautela e serenidade em entrevistas recentes. "Ainda não estou 100%", havia explicado o craque do PSG antes de voar para Londres, no último domingo. "Há um receio de fazer os movimentos totais, mas ainda temos alguns dias antes da estreia. Estou pronto para jogar e não tem nada que possa me impedir".

O atacante de 26 anos desenhou assim o cenário de sua recuperação, antes da seleção desembarcar em terras londrinas para dar sequência à preparação para o primeiro amistoso pré-Copa, contra a Croácia neste domingo.

Neymar, jogador mais caro da história do futebol, fraturou o pé direito em final de fevereiro defendendo o PSG. Ele foi operado em início de março em Belo Horizonte.

"Neymar está pronto"

No Centro de Treinamento do Tottenham, os companheiros de seleção de Neymar fortaleceram as declarações do camisa 10, sempre pintando um quadro positivo.

"Pelos movimentos e dribles nos treinos, ele mostrou que está bem", garantiu o volante do Manchester City Fernandinho. "Ele está confiante, é isso que importa. Ele mostra que não tem medo dos nossos defensores, porque está encarando sem receio. É o primeiro passo para voltar a ter 100% de confiança para a Copa do Mundo (...) Neymar está pronto".

Na quarta-feira, Danilo admitiu que vinha tendo dificuldades para marcar Neymar nos treinos. "Eu sempre acabo pisando no pé dele!", afirmou o lateral do Manchester City. "Ele é tão rápido, nunca sabemos se vai para frente, para trás, para a esquerda ou direita. Então é normal pisar uma ou duas vezes no pé dele", brincou. "Ele está cada dia melhor, mais rápido e ágil, é cada vez mais difícil marcá-lo", concluiu Danilo.

Declarações para acalmar um país inteiro ou uma verdadeira serenidade? Difícil responder. Uma escalação como titular contra a Croácia mandaria uma mensagem de peso ao mundo do futebol. O técnico Tite não deixou seus planos para Neymar escaparem, mas é improvável que o craque jogue 90 minutos nesse primeiro desafio.

Não há motivos para apressar Neymar, já que a Seleção ainda terá um segundo amistoso, contra a Áustria (10 de junho), antes da estreia na Copa do Mundo diante da Suíça (17 de junho).

Com ou sem Neymar, o zagueiro Thiago Silva, seu companheiro no PSG, prometeu que a seleção jogará bonito. "Não podemos prometer o título, mas podemos prometer grandes jogos. Na Copa, vocês verão um belo futebol".

Prováveis escalações:

Brasil: Alisson - Danilo, Thiago Silva, Miranda, Marcelo - Casemiro - Willian, Fernandinho, Paulinho, Coutinho - Gabriel Jesus. T: Tite.

Croácia: Subasic - Vrsaljko, Lovren, Vida, Strinic - Rakitic, Brozovic, Modric - Rebic - Perisic e Mandzukic. T: Zlatko Dalic.