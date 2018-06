Seleção viaja de trem para Liverpool preocupada com segurança de Coutinho

A seleção brasileira vai entrar no clima dos ingleses e viajará de trem de Londres a Liverpool, na tarde desta sexta-feira, para o amistoso de domingo contra a Croácia. Mas isso não significa que vai abrir mão da segurança. Um forte esquema foi armado, tanto para a viagem como para a chegada à terra dos Beatles. Mais do que o assédio, o temor é por possíveis manifestações da torcida do Liverpool contra Philippe Coutinho.

Para a viagem, a CBF reservou dois vagões de um trem, que serão isolados dos demais. Seguranças da entidade terão a companhia de outros contratados para prestar serviço durante o período de treinamentos no CT do Tottenham. O número de profissionais não foi divulgado. Na chegada a Liverpool, já no período da noite, um esquema para isolar a delegação de contatos externos. A polícia local vai dar apoio os seguranças da entidade.

Em janeiro, o Liverpool cedeu ao desejo do Barcelona e de Coutinho e o vendeu ao time catalão em uma negociação milionária, o que irritou os torcedores do time inglês. A intenção é que a chiadeira contra o meia, que deverá mesmo ocorrer, não exponha nem Coutinho nem os outros jogadores a qualquer tipo de constrangimento.

A partida contra a Croácia será no domingo às 16 horas locais (11h de Brasília) e o retorno a Londres será depois do jogo. A volta, porém, será em avião.

Na segunda-feira, a seleção brasileira retoma os treinos no CT do Tottenham. Ficará no local até a sexta-feira, quando viaja para a Áustria, pois no dia 10, em Viena, faz amistoso contra a seleção da casa e em seguida viaja para Sochi, na Rússia. A estreia na Copa será dia 17, contra a Suíça, em Rostov-on-Don.