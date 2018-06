Reeditando a final da Copa de 2006, Itália encara a França

Reeditando a final da Copa do Mundo de 2006, mas atualmente em fases diferentes, a seleção da Itália retorna aos gramados nesta sexta-feira (1) para uma duríssima partida diante da França, no estádio Allianz Riviera, em Nice.

Para os franceses, o amistoso é um grande teste para a Copa do Mundo de 2018, na Rússia, enquanto, para a "Azzurra", que está de fora do Mundial, o duelo servirá para o técnico Roberto Mancini encontrar sua equipe ideal.

A França, que está no grupo C do Mundial, ao lado de Peru, Austrália e Dinamarca, fará seu quarto amistoso em 2018, tendo vencido dois deles e perdendo um, diante da Colômbia. Depois da Itália, os franceses irão enfrentar os Estados Unidos, no dia 9 de junho.

Já a Itália está se preparando para a Liga das Nações da Uefa, e vem de uma vitória por 2 a 1 diante da Arábia Saudita, a primeira em 2018. Após o confronto contra a França, a "Azzurra" irá enfrentar a Holanda, no dia 4 de junho.

Seleção da Itália

Na segunda partida sob o comando do técnico Roberto Mancini, a Itália deve continuar com a série de testes. Entre as principais novidades, Jorginho deverá retomar a vaga de titular e atuará ao lado do meia Bryan Cristante, que entra no lugar de Alessandro Florenzi.

No ataque da "Azzurra", Mancini deve colocar no lugar de Matteo Politano o jovem Federico Chiesa, que atuará entre 11 titulares ao lado de Lorenzo Insigne e Mario Balotelli, o autor do primeiro gol da vitória por 2 a 1 diante da Arábia Saudita.

"Estou curioso para ver como nos comportaremos contra uma equipe que está à nossa frente, uma candidata a vencer a Copa do Mundo na Rússia. Será um bom teste para nós e será importante ter bom comportamento no campo", disse Mancini.

Outra novidade deverá ser na meta italiana, já que o goleiro Salvatore Sirigu, do Torino, provavelmente será o titular.

Provável escalação da Itália: Sirigu; Zappacosta, Bonucci, Caldara, De Sciglio; Pellegrini, Jorginho e Cristante; Chiesa, Balotelli, Insigne

Seleção da França

A França, do técnico Didier Deschamps, deverá atuar contra a Itália com grande parte de seus titulares, após ter jogado na vitória por 2 a 0 contra a Irlanda com os reservas.

A grande novidade dos franceses é a presença do atacante Antoine Griezmann, do Atlético de Madrid, que se juntará no setor ofensivo ao trio Paul Pogba, Kylian Mbappé e Ousmane Dembélé.

O lateral-esquerdo Benjamin Mendy, do Manchester City, deverá ser baixa na partida contra a Itália, já que está se recuperando de lesão e provavelmente será poupado. Para seu lugar, Deschamps escalará o jovem Lucas Hernández, do Atlético de Madrid.

Provável escalação da França: Lloris; Pavard, Rami, Umtiti, Lucas Hernández; Tolisso, Kanté, Pogba; Mbappé, Griezmann, Dembélé

Serviço do jogo

França x Itália se enfrentam em amistoso internacional nesta sexta-feira (1), ás 16h (de Brasília), no estádio Allianz Riviera, na cidade de Nice.