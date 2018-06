Nadal, Del Potro e Serena buscam oitavas em Roland Garros

Principais nomes de Roland Garros, Rafael Nadal, Juan Martín Del Potro e Serena Williams vão buscar neste sábado a classificação às oitavas de final do torneio.

O espanhol, favorito ao 11º título no saibro parisiense, encara o francês Richard Gasques. Ambos compartilham boa amizade desde a fase de juniores.

Tudo joga a favor do líder do ranking, que em 15 duelos vencer todas as vezes. Além disso, Nadal está 32 sets seguidos sem ser derrotado em Roland Garros.

Del Potro terá duelo complicado contra o espanhol Albert Ramos. A 'Torre de Tandil' tem pela frente o primeiro adversário de peso, após dois jogos acessíveis nas primeiras duas fases.

Já a americana Serena Williams continuará sua aventura particular. A ex-número 1 do mundo ocupa agora a 451ª posição do ranking WTA, depois de ficar um ano afastada das quadras após durante a gestação e nascimento da primeira filha.

A mais nova das irmãs Williams vai enfrentar a alemã Julia Görges (11º). Outro duelo atrativo de sábado será entre a tcheca Karolina Pliskova (6ª) e a russa Maria Sharapova (30ª), ex-número 1 do mundo e campeã de Roland Garros em 2012 e 2014.

-- Principais jogos de sábado pela terceira fase de Roland Garros:

- Quadra central Philippe Chatrier:

Garbiñe Muguruza (ESP/N.3) - Samantha Stosur (AUS)

Lucas Pouille (FRA/N.15 - Karen Khachanov (RUS) continuação de jogo interrompido por chuva 3-6, 5-7, 1-1

Maria Sharapova (RUS/N.28) - Karolina Pliskova (CZE/N.6)

Rafael Nadal (ESP/N.1) - Richard Gasquet (FRA/N.27)

Albert Ramos (ESP/N.31) - Juan Martín Del Potro (ARG/N.5)

- Quadra Suzanne Lenglen:

Fabio Fognini (ITA/N.18) - Kyle Edmund (GBR/N.16)

David Goffin (BEL/N.8) - Gael Monfils (FRA/32) continuação de jogo interrompido por chuva 6-7 (6/8), 6-3 e 3-2

Irina Begu (ROM) - Caroline Garcia (FRA/N.7)

Julia Görges (ALE/N.11) - Serena Williams (EUA)

John Isner (EUA/N.9) - Pierre Hughes Herbert (FRA)

- Quadra 1:

Mischa Zverev (ALE) - Kevin Anderson (RSA/N.6)

Marin Cilic (CRO/N.3) - Steve Johnson (EUA)

Angelique Kerber (ALE/N.12) - Kiki Bertens (HOL/N.18)

- Quadra 18:

Magdalena Rybarikova (SVK/N.19) - Lesia Tsurenko (UCR)

Diego Schwartzman (ARG/N.11) - Borna Coric (CRO)

Simona Halep (ROM/N.1) - Andrea Petkovic (ALE)

. Los partidos Petra Kvitova (CZE/N.8) - Anett Kontaveit (EST/N.25) e Sloane Stephens (EUA/N.10) - Camila Giorgi (ITA) também serão disputados no sábado após interrupção por chuva na sexta-feira.

NOTA: a numeração corresponde aos cabeças de série, não aos rankings dos atletas nas classificações ATP e WTA.

