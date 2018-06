Itália cai para França e perde a primeira da 'era Mancini'

Após ter batido a frágil Arábia Saudita por 2 a 1, a Itália não conseguiu resistir ao poderio da França, uma das favoritas para vencer a Copa do Mundo de 2018, e perdeu nesta sexta-feira (1º) por 3 a 1, em amistoso realizado em Nice.

Os "Bleus" abriram o placar logo aos oito minutos de jogo, com gol de Umtiti (Barcelona), e ampliaram aos 29, em pênalti convertido por Griezmann (Atlético de Madrid).

Após ter sido dominada durante quase todo o primeiro tempo, a Azzurra reagiu aos 36, com Bonucci (Milan), que aproveitou rebote de falta cobrada por Balotelli (Nice). Na segunda etapa, Dembélé (Barcelona) acertou um belo chute no ângulo de Sirigu (Torino) e ampliou.

A partida marcou a despedida da seleção francesa de Nice. Os campeões mundiais de 1998 seguem agora para Lyon, onde enfrentarão os Estados Unidos, em 9 de junho, último amistoso antes do embarque para a Rússia - os "Bleus" estão no grupo C da Copa, com Austrália, Dinamarca e Peru.

Já a Itália tem mais um amistoso antes de entrar em férias, em 4 de junho, contra a Holanda, no clássico das seleções de fora do Mundial.