França vence Itália em amistoso pré-Copa do Mundo

A França superou a Itália por 3 a 1 no segundo jogo de preparação para a Copa do Mundo da Rússia, nesta sexta-feira, quatro dias depois de superar a Irlanda por 2 a 0.

Foi o primeiro jogo de Roberto Mancini no comando da tetracampeã mundial, que ficou de fora da competição após ser eliminada pela Suécia na repescagem. A renovação da Azzurra não começou bem.

Jogando diante de sua torcida em Nice, os franceses abriram o placar com Samuel Umtiti e ampliaram com Antoine Griezmann, respectivamente aos 8 e 29 minutos do primeiro tempo.

Leonardo Bonucci diminuiu ainda antes do intervalo, aos 36, mas Ousmane Dembelé marcou lindo gol aos 18 da segunda etapa para fechar o placar.

A França integra o Grupo C da Copa do Mundo da Rússia ao lado de Peru, Austrália e Dinamarca.

ybl-adc/dif/sha/fa