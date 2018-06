Djokovic e Zverev avançam às oitavas de final em Roland Garros

O sérvio Novak Djokovic, ex-número 1 do mundo e atual 22º colocado do ranking ATP, conseguiu triunfo importante para avançar às oitavas de final de Roland Garros, nesta sexta-feira, ao superar o espanhol Roberto Bautista por 6-4, 6-7 (6/8), 7-6 (7/4) e 6-2.

Após partida complicada de 3 horas e 48 minutos, Djoko comprovou que está no caminho certo para recuperar a melhor forma após problemas físicos na última temporada.

Na próxima fase, o sérvio encara o espanhol Fernando Verdasco, surpreendeu ao eliminar o búlgaro Grigor Dimitrov por 7-6 (7/4), 6-2 e 6-4.

Já o alemão Alexander Zverev, número 3 do mundo e considerado um dos grandes rivais de Rafael Nadal em Roland Garros, sofreu para superar a terceira fase da competição ao vencer o bósnio Damir Dzumhur por 6-2, 3-6, 4-6, 7-6 (7/3) e 7-5.

Dzumhur chegou a ter um match point com 5-4 no último set, mas perdeu a oportunidade e acabou sofrendo a virada para ser eliminado da competição. É o segundo jogo consecutivo que Zverev precisa de cinco sets para avançar.

"Foi incrível, um jogo de alto nível", declarou o alemão, que aspira ser o primeiro representante de seu país a levantar o troféu em Paris desde 1937.

Nas oitavas de final, Zverev encara o vencedor do duelo entre o francês Lucas Pouille (16º) e o russo Karen Khachanov (38º). É a primeira vez que o jogador de 21 anos supera a terceira fase em Roland Garros, igualando a melhor atuação em Grand Slams em sua carreira, com as oitavas de final em Wimbledon no ano passado.

No quadro feminino, a ucraniana Elina Svitolina caiu para a romena Mihaela Buzarnescu, parciais 6-3 e 7-5. A atual bicampeã do torneio de Roma foi surpreendida pela adversária, que vai enfrentar a americana Madison Keys nas oitavas de final.

-- Resultados de sexta-feira no torneio de Roland Garros:

- Simples masculino (3ªfase)

Fernando Verdasco (ESP/N.30) x Grigor Dimitrov (BUL/N.4) 7-6 (7/4), 6-2, 6-4

Kei Nishikori (JPN/N.19) x Gilles Simon (FRA) 6-3, 6-1, 6-3

Alexander Zverev (ALE/N.2) x Damir Dzumhur (BIH/N.26) 6-2, 3-6, 4-6, 7-6 (7/3), 7-5

- Simples feminino (3ªfase)

Barbora Strýcová (CZE/N.26) x Katerina Siniaková (CZE) 6-2, 6-3

Yulia Putintseva (KAZ) x Qiang Wang (CHN) 1-6, 7-5, 6-4

Madison Keys (EUA/N.13) x Naomi Osaka (JPN/N.21) 6-1, 7-6 (9/7)

Mihaela Buzarnescu (ROU/N.31) x Elina Svitolina (UCR/N.4) 6-3, 7-5

Darya Kasatkina (RUS/N.14) x Maria Sakkari (GRE) 6-1, 1-6, 6-3

