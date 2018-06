Às vésperas da Copa, Egito e Colômbia ficam no 0 a 0 em amistoso na Itália

Às vésperas de estrearem na Copa do Mundo da Rússia, Egito e Colômbia se enfrentaram em amistoso realizado nesta sexta-feira, na cidade de Bérgamo, na Itália. Mas as duas equipes decepcionaram e não passaram de um empate sem gols.

O lado egípcio sentiu bastante falta de seu principal jogador, o atacante Mohamed Salah. Artilheiro do Liverpool, o atacante sofreu uma lesão no ombro na decisão da Liga dos Campeões, diante do Real Madrid, e segue em tratamento. A tendência é que ele desfalque a seleção na estreia da Copa, de acordo com a federação do país.

Já a Colômbia levou a campo o que tinha de melhor. E mesmo com nomes como James Rodríguez e Falcao García, além de Bacca, que entrou no segundo tempo, não conseguiu furar a defesa egípcia. O ex-palmeirense Mina foi titular, enquanto o atacante do clube Miguel Borja entrou nos minutos finais.

Este era o último amistoso programado pela seleção colombiana antes da estreia na Copa do Mundo, dia 19 de junho, em Saransk. Além destas duas equipes, o Grupo H do torneio conta com Polônia e Senegal.

Já o Egito ainda realiza um último amistoso preparatório, quarta-feira que vem, diante da Bélgica, em Bruxelas. A seleção africana está no Grupo A do Mundial, ao lado de Rússia, Arábia Saudita e Uruguai, adversário da estreia no dia 15 de junho, em Ecaterimburgo.