"Vai treinar a seleção em algum momento", diz Deschamps sobre Zidane

Atual técnico da França, Didier Deschamps indicou nesta quinta-feira que Zinédine Zidane será "treinador da seleção em algum momento", após Zizou anunciar sua saída do Real Madrid poucos dias depois de conquistar o tricampeonato consecutivo da Liga dos Campeões.

"Não sou eu quem decide. Por enquanto, ele tem vontade de aproveitar o descanso e sua família. Claro que em algum momento será técnico da seleção. Quando? Não posso dizer, mas me parece lógico", explicou Deschamps, que tem contrato até 2020.

Deschamps respondeu se a saída de Zidane o pressiona na Copa do Mundo: "não me questiono disso. Sigo concentrado no que me espera com os jogadores", indicou o treinador em coletiva de imprensa na véspera de amistoso contra a Itália.

"Hoje estou imerso com meu grupo por um objetivo muito preciso. Toda minha energia está concentrada nisso. Existirá um depois do Mundial, isto vale para mim e para os jogadores", acrescentou.

"Zizou teve que refletir. Nos conhecemos suficientemente bem, temos muito respeito um com o outro. Posso imaginar o que o levou a tomar essa decisão e a respeito, evidentemente. Zizou sai por uma porta que é grande. Como técnico, tem uma carreira como a de jogador, fora de série", indicou.

Zidane anunciou a saída em coletiva de imprensa surpreendente nesta quinta-feira.

"Esta equipe deve seguir ganhando e precisa de uma mudança para isto. Depois de três anos precisa de outro discurso, outra metodologia de trabalho e por isso tomei esta decisão", explicou o francês.

adc-ybl/pm/psr/fa