Serena Williams leva susto, mas bate australiana de virada e avança em Paris

A norte-americana Serena Williams teve muita dificuldade, mas garantiu vaga na terceira rodada de Roland Garros nesta quinta-feira. De volta aos torneios de Grand Slam, a ex-número 1 do mundo passou na segunda fase pela australiana Ashleigh Barty por 2 sets a 1, de virada, com parciais de 3/6, 6/3 e 6/4.

Dona de 23 títulos do Grand Slam, Serena não jogava em um dos quatro principais torneios do tênis desde que havia sido campeã do Aberto da Austrália de 2017, quando já estava grávida do seu primeiro filho. E hoje apenas a número 451 do mundo, ela pouco atuou nesta temporada, só tendo participado dos Torneios de Miami e de Indian Wells no circuito da WTA.

Em Roland Garros ela disputa sua primeira competição no saibro em 2018 e busca seu quarto troféu no torneio. Contra Barty, cabeça de chave número 17, ela começou sentindo a falta de ritmo e viu a adversária fechar o primeiro set. A partir daí, porém, fez valer sua superioridade e buscou a virada.

Na terceira rodada, Serena terá tarefa teoricamente mais difícil. Ela vai encarar a cabeça de chave número 11 do torneio, a alemã Julia Görges, que venceu nesta quinta-feira a belga Alison van Uytvanck por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 7/6 (7/5).

Outra favorita que confirmou esta condição nesta quinta foi a francesa Caroline Garcia. Sétima cabeça de chave em Roland Garros, ela passou por 2 sets a 1 pela chinesa Shuai Peng, com parciais de 6/4, 3/6 e 6/3. Na próxima rodada, vai encarar a romena Irina-Camelia Begu, que bateu outra chinesa, Shuai Zhang, em dois sets: 6/3 e 6/4.

Ainda nesta quinta, a alemã Angelique Kerber avançou à terceira rodada ao bater a romena Ana Bogdan por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/3. Agora, a cabeça de chave número 12 vai encarar a holandesa Kiki Bertens, 18.ª favorita em Paris.