Ronaldinho Gaúcho e dançarinas em clipe tunisiano para animar seleções árabes

Ronaldinho Gaúcho incentiva Tunísia, Marrocos, Egito e Arábia Saudita, cercado por dançarinas: um tunisiano concebeu um hino regional informal para a Copa do Mundo de 2018, a primeira com tantos países árabes qualificados.

O clipe do rapper K2rhym, chamado "Oooh La La La La" e postado no Youtube há alguns dias, já foi visualizado mais de 5,7 milhões de vezes na plataforma.

O ex-astro do futebol brasileiro, campeão do Mundo de 2002 e Bola de Ouro em 2005, aparece ao lado do cantor tunisiano, em meio a paisagens do Rio de Janeiro e bandeiras dos quatro países árabes que vão participar da competição na Rússia.

"Árabes, a caminho de Moscou, trazem boas notícias", canta K2rhym.

"As águias veem da Tunísia, os leões do Marrocos, os faraós do Egito", continua a canção em referência às Águias de Cartago e aos Leões do Atlas, as duas seleções do Magrebe classificadas. "Vamos torcer para que o verde saudita nos traga alegria".

"Fizemos isso para encorajar os países árabes", declarou K2rhym em uma entrevista esta semana na rádio Mosaïque FM.

"Quem fala futebol fala Brasil", indicou para explicar por que o clipe foi filmado no Rio de Janeiro, onde Ronaldinho cresceu.

Um making-of está previsto com a participação do atacante tunisiano Youssef Msakni, o meia marroquino Faycal Fajr, e Fahad Al-Muwallad, pilar da seleção saudita, informou.

Para a Copa do Mundo de 2018, que começa em 14 de junho em Moscou, o Egito e a Arábia Saudita vão competir no Grupo A, enquanto o Marrocos está no Grupo B e a Tunísia no Grupo G.

