Nadal atropela argentino e pegará 'freguês' Gasquet na 3ª rodada de Roland Garros

Na busca por um histórico 11º título de Roland Garros, Rafael Nadal deu mais um passo para conquistar este objetivo ao atropelar o argentino Guido Pella por 3 sets a 0, com parciais de 6/2, 6/1 e 6/1, nesta quinta-feira, e avançar à terceira rodada do Grand Slam realizado em Paris.

Com o triunfo, o tenista espanhol se credenciou para enfrentar no próximo estágio da competição o francês Richard Gasquet, que em outra partida do dia derrotou o tunisiano Malek Jaziri por 3 sets a 1, com 6/2, 3/6, 6/3 e 6/0.

Atual líder do ranking mundial, Nadal já enfrentou Gasquet, o 32º colocado da ATP, por 15 vezes e ganhou todos estes confrontos com o adversário. O espanhol de 31 anos de idade é apenas 15 dias mais velho do que o francês, que foi batido em 2017 pelo velho conhecido no Masters 1000 de Cincinnati, em quadra dura, no confronto anterior entre os dois.

Para confirmar favoritismo nesta quinta e reencontrar o seu velho "freguês", Nadal foi arrasador contra o atual 78º colocado da ATP. Além de confirmar todos os seus saques, converteu sete de 20 break points cedidos por Pella para liquidar a partida em 2h03min.

Nadal também luta para permanecer na liderança do ranking da ATP como atual campeão de Roland Garros, torneio em que defende os 2.000 pontos somados pela campanha do ano passado - o suíço Roger Federer, ausente desta temporada de saibro, está apenas 100 pontos atrás na vice-liderança.

O espanhol também passou a contabilizar agora incríveis 81 vitórias em seu histórico em Roland Garros, onde só foi derrotado por duas vezes até hoje. Ele almeja igualar nesta edição da competição o feito da australiana Margaret Court, que ganhou 11 títulos de um mesmo Grand Slam ao triunfar por 11 vezes em Wimbledon.

OUTROS JOGOS - Vários outros tenistas confirmaram favoritismo em outros duelos já encerrados nesta quinta em Paris para também assegurar vaga na terceira rodada de Roland Garros. Um deles foi o croata Marin Cilic, terceiro cabeça de chave, que superou o polonês Hubert Hurkacz por 3 sets a 1, com 6/2, 6/2, 6/7 (3/7) e 7/5.

Assim, Cilic avançou para encarar na próxima fase o norte-americano Steve Johnson, que eliminou o alemão Jan-Lennard Struff, de virada, com 4/6, 7/6 (7/5), 6/2 e 6/2.

Já o austríaco Dominic Thiem, atual oitavo colocado do ranking mundial e único tenista a ter conseguido vencer Nadal em uma quadra de saibro neste ano, eliminou o grego Stefanos Tsitsipas, também por 3 sets a 1, com 6/2, 2/6, 6/4 e 6/4.

O sul-africano Kevin Anderson, por sua vez, justificou a condição de sexto pré-classificado ao bater o uruguaio Pablo Cuevas por 6/3, 3/6, 7/6 (7/5) e 6/4.

O italiano Fabio Fognini, o britânico Kyle Edmund e o espanhol Albert Ramos-Vinolas foram outros cabeças de chave que também venceram seus respectivos jogos nesta quinta para avançar à terceira rodada na capital francesa. Já o canadense Denis Shapovalov não conseguiu justificar a condição de 24º pré-classificado ao cair diante do alemão Maximilian Marterer, de virada, com parciais de 5/7, 7/6 (7/4), 7/5 e 6/4.