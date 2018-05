Lesionado, Renato Augusto é descartado de treinos e vira novo problema de Tite

O meia Renato Augusto é mais um problema para o técnico Tite, às vésperas do amistoso da seleção brasileira contra a Croácia, marcado para este domingo, às 11 horas (de Brasília), em Liverpool, palco do confronto de preparação para a Copa do Mundo da Rússia, marcada para começar no dia 14 de junho. Ele sentiu dores no joelho esquerdo durante o treino de quarta-feira e não participará dos treinamentos desta quinta e sexta-feira.

A presença de Renato Augusto na partida de domingo contra os croatas está praticamente descartada. Nas próximas horas será decidido, inclusive, se o meia acompanhará o time na viagem a Liverpool ou se ficará sob os cuidados da fisioterapia da equipe nacional, em Londres, no CT do Tottenham.

Além de Renato Augusto, outro jogador da seleção brasileira que enfrenta um problema médico no momento é Douglas Costa. O atacante segue em recuperação de lesão na coxa esquerda, sem previsão de volta aos treinos, e também é uma preocupação para Tite.

O Brasil fará a sua estreia no Mundial de 2018 no dia 17 de junho, contra a Suíça, em Rostov. Antes disso, ainda fará um amistoso contra a Áustria, em Viena, no dia 10.