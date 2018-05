Flamengo recebe o Bahia para se manter na liderança do Campeonato Brasileiro

É jogo em casa e para se manter na liderança do Campeonato Brasileiro. Atravessando um bom momento na temporada, o Flamengo terá nesta quinta-feira (31) outro importante compromisso pela Série A. O Rubro-Negro irá enfrentar o Bahia em jogo válido pela oitava rodada da competição nacional, às 16h, no Maracanã.

Flamengo x Bahia

Flamengo e Bahia se enfrentaram oito vezes no Maracanã na história do Campeonato Brasileiro. São cinco vitórias do time carioca, com dois empates e apenas uma derrota. Nos gols marcados, nova vantagem rubro-negra: 19 a 4.

O Flamengo sofreu apenas quatro gols em suas últimas 11 partidas. Três foram na derrota para a Chapecoense por 3 a 2 e um no empate com o Vasco, em duelo válido pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro.

O último confronto entre as duas equipes aconteceu no ano passado e o Fla venceu por 4 a 1, na Ilha do Urubu, com dois gols de Réver e outros dois de Diego.

Acompanhe em tempo real o duelo entre Flamengo e Bahia