Flamengo confirma liderança com vitória sobre o Bahia, no Maracanã

O Flamengo dominou completamente o Bahia, marcou duas vezes no primeiro tempo, venceu por 2 a 0 e se garantiu na primeira colocação do Campeonato Brasileiro 2018 com 17 pontos. Jogando com o novo manto número dois, foi um time totalmente superior, chegando a ter 75% de posse de bola no primeiro tempo. No segundo, tratou de aproveitar os contra-ataques, mas sem aumentar o placar. Não havia necessidade. Diante de mais de 55 mil torcedores, mais um show do Flamengo no Maracanã e a liderança no final.

Com a Nação enchendo a arquibancada, com Manto novo no corpo e com a primeira posição em jogo, o Flamengo foi para cima do Bahia. Logo aos seis minutos, Paquetá testou o goleiro Anderson pela primeira vez e o forçou a fazer grande defesa em chute de fora da área. Na cobrança de escanteio, outra grande oportunidade com Jonas pegando o rebote e tirando tinta da trave baiana.

O ritmo diminuiu um pouco, mas o Flamengo tinha total controle do jogo. Com 75% de posse de bola, o Bahia assistia o Flamengo tocar a bola e esperar a melhor oportunidade. Ela surgiu aos 25, após cobrança de escanteio. Diego bateu, Paquetá cabeceou na trave e a bola sobrou para Henrique Dourado, que foi puxado e atrapalhado na hora do chute.

Lucas Paquetá chuta com categoria para encobrir o goleiro e marcar o segundo do Mengão

A pressão e o domínio foram recompensados perto do final do primeiro tempo. Aos 43, Diego tabelou com Renê e recebeu na frente e não teve pena. Um a zero para explosão da torcida rubro-negra no estádio. O golpe bateu forte no Bahia que foi para as cordas. Dois minutos depois, mais uma queda. Renê iniciou mais uma jogada e achou Lucas Paquetá entrando e tocou com precisão. O craque da 11 só tirou do goleiro e saiu pra comemorar com a torcida. Dois a zero para fechar bem o primeiro tempo no Maracanã.

Com o placar a favor, o Mengão voltou para o segundo tempo com a partida à sua feição. O Bahia se lançou para o ataque, dando espaços para o contra-ataque. Aos 10, a primeira oportunidade da etapa. Vinicius Junior desceu pela esquerda e saiu na cara de Anderson. Ao invés de chutar, procurou Everton Ribeiro, mas o passe foi atrás. Paquetá e Dourado tentaram o chute, porém a defesa afastou. Aos 18, outra chance no contragolpe. Diego disparou rápido pela esquerda e cruzou para Everton Ribeiro, que pegou de primeira, mas a bola saiu.

O Bahia passou a pressionar mais, precisando o resultado. Mas o Flamengo tinha Diego Alves. Sempre bem colocado, o camisa 1 fez duas belíssimas defesas em chutes seguidos de Zé Alves e Rafael, impedindo o gol tricolor. Em seguida, foi ovacionado pela Nação no Maracanã.

Os minutos seguintes foram para sacramentar a vitória. Resultado construído em 45 minutos e garantido no final. Agora, o time vira sua mira para o jogo contra o Corinthians, no domingo, também no Maracanã, às 16h.