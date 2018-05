Fifa levanta suspensão da Guatemala após um ano e meio

A Fifa levantou a suspensão que pesava há um ano e meio sobre a Federação Nacional de Futebol da Guatemala (Fedefut), anunciou nesta quinta-feira o comitê de regularização nomeado pela federação internacional.

"Levanta-se, com efeito imediato, a suspensão da Fedefut, restaurando-se todos os seus direitos como federação membro da Fifa", disse em entrevista coletiva Juan Carlos Ríos, presidente do comitê designado pelo órgão esportivo internacional, que assumiu no último dia 18 para normalizar a entidade desportiva da Guatemala.

