Derby County anuncia Lampard como técnico

Ex-meia e lenda do Chelsea, Frank Lampard foi nomeado treinador do Derby County, nesta quinta-feira, e vai comandar o time da Championship inglesa pelas próximas três temporadas.

"Sempre quis treinar um clube de grande tradição e história como o Derby County", declarou Lampard em sua estreia como técnico.

"É meu primeiro trabalho como técnico, mas já trabalhei com vários dos melhores treinadores do mundo e confio nas minhas capacidades e no meu grupo de trabalho", acrescentou o ex-jogador.

Os "Carneiros", que participaram dos playoffs para subir para a Premier League, estavam sem treinador desde a saída de Gary Rowett.

Lampard pendurou as chuteiras em fevereiro de 2017, depois de 21 anos de carreira esportiva e uma última temporada no New York City. Foram 13 temporadas no Chelsea, onde marcou 211 gols.

Com o time londrino, conquistou a Liga dos Campeões (2012), a Liga Europa (2013), três títulos das Premier League, quatro Copas da Inglaterra e duas Copas da Liga.

