A noite desta quarta-feira (30/05) foi de vitória cruzmaltina no Campeonato Brasileiro. A equipe do Vasco da Gama recebeu o Paraná, no São Januário, e levou a melhor diante do adversário. O placar foi de 1 a 0. O único gol foi marcado por Yago Pikachu. Pela competição nacional, o time comandado por Zé Ricardo volta a atuar neste sábado (02/06), no clássico com o Botafogo, às 19 horas, também em São Januário.

