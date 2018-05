Vasco enfrenta Paraná em busca da terceira vitória no Brasileirão

Vencer ou vencer! É com esse pensamento que o Vasco da Gama entrará em campo nesta quarta-feira (30/05) para encarar o Paraná Clube no Estádio de São Januário, às 19h30. Há três rodadas sem saber o que é obter um resultado positivo no Campeonato Brasileiro, o Gigante da Colina mira a conquista dos três pontos para voltar a figurar nas primeiras colocações, onde planeja estar no momento que a competição parar para a disputa da Copa do Mundo.

Assim como nas primeiras rodadas do torneio, o treinador Zé Ricardo não poderá contar com força máxima diante do Tricolor da Vila. Muitos serão os desfalques para o jogo desta noite. Para suprir as ausências, o Cruzmaltino recorrerá novamente ao trabalho desenvolvido nas categorias de base. Isso porque cinco jogadores do sub-20 foram convocados para o duelo, incluindo o meia Lucas Santos, que estava na Granja Comary com a Seleção Brasileira.

