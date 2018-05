Vasco encara Paraná em São Januário pelo Campeonato Brasileiro

O Vasco da Gama entra em campo nesta quarta-feira (30) para encarar o Paraná Clube no Estádio de São Januário, às 19h30. Há três rodadas sem saber o que é obter um resultado positivo no Campeonato Brasileiro, o time mira a conquista dos três pontos para voltar a figurar nas primeiras colocações, onde planeja estar no momento que a competição parar para a disputa da Copa do Mundo.

Assim como nas primeiras rodadas do torneio, o treinador Zé Ricardo não poderá contar com força máxima diante do Tricolor da Vila. Muitos serão os desfalques para o jogo desta noite. Para suprir as ausências, o Cruzmaltino recorrerá novamente ao trabalho desenvolvido nas categorias de base. Isso porque cinco jogadores do sub-20 foram convocados para o duelo, incluindo o meia Lucas Santos, que estava na Granja Comary com a Seleção Brasileira.

Lucas Santos brinca com a bola durante treino

Considerados titulares do sistema defensivo vascaíno, os zagueiros Werley e Breno também foram relacionados. Apenas o primeiro, porém, tem sua presença na equipe titular confirmada. Outro que deve figurar entre os 11 iniciais é o atacante Andrés Ríos. O argentino não enfrentou o Bahia na rodada passada por ter recebido o terceiro cartão amarelo no clássico contra o Flamengo. O colombiano Riascos, expulso na mesma partida, está à disposição.

Rival do Vasco na Colina, o Paraná Clube é dirigido pelo campeão olímpico Rogério Micale e amarga a última colocação do Campeonato Brasileiro. O Tricolor da Vila, que ainda não venceu no principal torneio nacional, seguirá sem poder contar com goleiro Richard e o atacante Raphael Alemão. A tendência é que a equipe paranista entre em campo com a mesma escalação que enfrentou o Atlético Paranaense no último fim de semana.

Ao longo da história, o Vasco enfrentou o Paraná em 25 oportunidades e obteve 11 vitórias, seis empates e nove derrotas. A partida desta quarta (30) será transmitida pelo canal por assinatura Premiere. A arbitragem ficará sob responsabilidade de um trio gaúcho, composto pelo árbitro Leandro Pedro Vuaden e pelos auxiliares Jorge Eduardo Bernardi e Jose Eduardo Calza.

Com site oficial do Vasco da Gama