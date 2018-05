Nos passos de... Neuer, o caminho para se tornar o melhor goleiro do mundo

Os arredores da cidade de Gelsenkirchen revelam a conexão entre a indústria mineira da região e o Schalke 04, clube da Bundesliga em que Manuel Neuer iniciou sua carreira.

Nascido em Gelsenkirchen em 1986 e membro da equipe desde os seis anos, o filho prodígio do vale do Ruhr defende o Bayern de Munique há sete anos. Ainda assim, conserva fortes laços com a cidade natal, onde abriu uma associação de apoio a crianças desfavorecidas.

Seguro em todos os momentos com a camisa da Alemanha durante o título da Copa do Mundo do Brasil-2014, Neuer foi eleio o melhor goleiro do mundo quatro vezes seguidas, entre 2013 e 2016. Em 2014, chegou a ser o terceiro colocado na votação da Bola de Ouro, atrás apenas dos intocáveis Cristiano Ronaldo e Lionel Messi.

"O conheço desde que tinha 10 ou 12 anos", diz com orgulho Norbert Elgert, seu primeiro treinador no Schalke. "Na época, ainda não tinha decidido jogar como goleiro. Era jogador de campo e goleiro de vez em quando. Era bem pequeno e ninguém poderia imaginar que ele cresceria deste jeito", explica sobre o goleiro de 1,93 metros de altura.

- As lágrimas de 2011 -

"Já estava obcecado com o futebol muito antes de pensar numa carreira profissional", explica o antigo treinador. "O que o tornou excepcional foi seu talento e sua alegria de viver e jogar", acrescenta.

Porque para Neuer, pouco importa jogar para 100.000 espectadores ou rodeado de arquibancadas vazias. Joga por jogar: "Manu vive pelo futebol. Não se tornou um goleiro de nível mundial por casualidade", diz Elgert.

Estreou na Bundesliga em agosto de 2006, conquistando a Eurocopa Sub-21 em 2009 ao lado de outros "mineradores" como Mesut Özil e Benedikt Höwedes .

Os torcedores nunca o culparam por sua saída para o Bayern. Talvez porque ninguém tenha esquecido suas lágrimas quando anunciou sua contratação em 2011: "claro que dói", admite o ex-técnico. "Foi criado aqui e agora é 100% da Baviera. Mas sempre será um de nós".

- "Com seu talento..." -

Munique foi o trampolim para uma carreira extraordinária, coroada com o título da Liga dos campeões (2013), o Mundial de Clubes (2013), seis troféus da Bundesliga, três Copas da Alemanha e a tão sonhada Copa do Mundo.

O capitão do Bayern e da Mannschaft irradia confiança e otimismo. "Mas sua verdadeira ambição não se manifestou antes da Sub-19", lembra Elger. "Ele não era a primeira opção do time, existia outro goleiro realmente bom que estava na frente. Eu me lembro de dizer 'com seu talento, depende de você decidir quando você quer a vaga'".

Neuer escutou a mensagem e, após algumas atuações de alto nível, assumiu a titularidade não só nas categorias de base do Schalke, como na seleção Sub-19. Desde aí, trilhou o caminho para se tornar o melhor goleiro do mundo.

