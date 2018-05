Guardiola descarta contratação de Isco e elogia Real Madrid

Técnico do Manchester City, Pep Guardiola descartou nesta quarta-feira a contratação do espanhol Isco Alarcón, do Real Madrid, e definiu o recente tricampeão da Liga dos Campeões como "um time espetacular".

Em setembro de 2017, Isco prorrogou contrato com os merengues até 2022. Ainda assim, não foi um dos titulares de Zinedine Zidane nesta temporada. Depois de marcar três gols no amistosos entre Espanha e Argentina, Isco reconheceu que não contava com a confiança do técnico francês.

"Não, o Manchester City não vai contratar Isco", afirmou Guardiola.

O técnico catalão, campeão da 'Champions' como jogador e bicampeão como técnico, parabenizou o Real Madrid pelo título.

"Quando um time conquista três 'Champions' consecutivas, quatro em cinco anos, trata-se de uma equipe espetacular", indicou.

"A 'Champions' é uma competição muito difícil, na qual estar dentro ou fora depende de muitas coisas", acrescentou.

