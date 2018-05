Fluminense vai ao sul do país enfrentar o Grêmio de olho na liderança do Brasileiro

Fluminense e Grêmio se enfrentam na noite desta quarta-feira disputando uma posição entre os líderes do Campeonato Brasileiro. Em boa fase, com três vitórias nos últimos quatro jogos, o Tricolor reencontra um algoz da temporada passada - além da eliminação da Copa do Brasil, o Flu foi derrotado nas duas partidas diante dos gaúchos no Brasileirão. Nada que abale a confiança do Time de Guerreiros, que rodada passada derrubou um tabu ainda maior em confrontos com a Chapecoense, ao vencer por 3 a 1 e pode terminar essa rodada com líder da competição.

Acompanhe o duelo entre Fluminense e Grêmio pelo Brasileiro