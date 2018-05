Federação egípcia garante recuperação de Salah em até três semanas

O atacante egípcio Mohamed Salah, lesionado no ombro esquerdo durante a final da Liga dos Campeões entre Liverpool e Real Madrid, vai ficar de fora dos gramados por no máximo três semanas, segundo anúncio da Federação Egípcia de Futebol nesta quarta-feira.

"A Federação de Futebol reitera que Salah estará na Copa do Mundo e não ficará de fora dos gramados por mais do que três semanas", afirmou a Federação Egípcia em sua conta no Twitter, referindo-se a uma reunião entre seu presidente Hani "Abou Reda e o médico da seleção com Salah, na Espanha".

"Os Faraós" começam a Copa do Mundo no Grupo A, ao lado de Uruguai, Arábia Saudita e a anfitriã Rússia.

