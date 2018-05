Djokovic avança à terceira fase de Roland Garros; Halep sua na estreia

O sérvio Novak Djokovic, ex-número 1 do mundo e atual 22º lugar no ranking ATP, cumpriu os prognósticos ao superar o jovem espanhol Jaume Munar (155º) na segunda fase de Roland Garros, nesta quarta-feira, com parciais 7-6 (7/1), 6-4 e 6-4.

"Jaume é um jogador estupendo. Tem muita qualidade e concentração na quadra. O parabenizo por seu grande jogo", declarou 'Djoko' ao final da partida na quadra Suzanne Lenglen.

Djokovic, que precisou de 2 horas e 18 minutos para despachar a jovem promessa, vai encarar o também espanhol Roberto Bautista na próxima fase.

Depois de perder a segunda metade da temporada 2017 e operar o cotovelo em fevereiro, Djoko está buscando recuperar a melhor forma, que permitiu alcançar o topo do ranking e vencer 12 torneios de Grand Slam.

Outro atual grande nome do circuito, o alemão Alexander Zverev teve dificuldades para superar o sérvio Dusan Lajovic em cinco sets, parciais 2-6, 7-5, 4-6, 6-1 e 6-2.

Campeão em Munique e Madri nas últimas semanas, além de disputar a final em Roma, o jovem de 21 anos encara o bósnio Damir Dzumhur pela terceira fase.

Zverev busca aumentar sua credibilidade em torneios Grand Slam, aos quais só chegou às oitavas de final em uma oportunidade, em Wimbledon, na temporada passada.

No quadro feminino, a romena Simona Halep, líder do ranking WTA, avançou para a segunda fase da competição após vencer a americana Alison Riske de virada, parciais 2-6, 6-1 e 6-1.

"A primeira rodada de um Grand Slam é sempre difícil, existe nervosismo. Mas logo comecei a me movimentar mais e jogar mais bolas", explicou a atual vice-campeã.

Halep vai jogar a segunda fase contra a também americana Taylor Townsend, que entrou na competição a convite dos organizadores.

-- Resultados de quarta-feira no torneio de Rolando Garros:

- Simples masculino (2ª fase):

David Goffin (BEL/N.8) x Corentin Moutet (FRA) 7-5, 6-0, 6-1

Marco Cecchinato (ITA) x Marco Trungelliti (ARG) 6-1, 7-6 (7/1), 6-1

Pablo Carreno (ESP/N.10) x Federico Delbonis (ARG) 7-6 (7/0), 7-6 (7/2), 3-6, 6-4

Roberto Bautista (ESP/N.13) x Santiago Giraldo (COL) 6-4, 7-5, 6-3

Novak Djokovic (SRB/N.20) x Jaume Munar (ESP) 7-6 (7/1), 6-4, 6-4

Fernando Verdasco (ESP/N.30) x Guido Andreozzi (ARG) 6-3, 6-2, 6-2

Grigor Dimitrov (BUL/N.4) x Jared Donaldson (EUA) 6-7 (2/7), 6-4, 4-6, 6-4, 10-8

Matteo Berrettini (ITA) x Ernests Gulbis (LAT) 6-2, 3-6, 6-4, 6-3

Kei Nishikori (JPN/N.19) x Benoît Paire (FRA) 6-3, 2-6, 4-6, 6-2, 6-3

Gilles Simon (FRA) x Sam Querrey (EUA/N.12) 1-6, 7-6 (7/3), 6-4, 6-1

Damir Dzumhur (BIH/N.26) x Radu Albot (MDA) 6-3, 6-3, 5-7, 1-6, 7-5

Alexander Zverev (ALE/N.2) x Dusan Lajovic (SRB) 2-6, 7-5, 4-6, 6-1, 6-2

- Simples masculino (1ª fase):

Pierre-Hugues Herbert (FRA) x Peter Polansky (CAN) 6-3, 4-6, 6-2, 6-2

Jérémy Chardy (FRA) x Tomás Berdych (CZE/N.17) 7-6 (7/5), 7-6 (10/8), 1-6, 5-7, 6-2

Julien Benneteau (FRA) x Leonardo Mayer (ARG) 2-6, 7-6 (7/4), 6-2, 6-3

- Simples feminino (2ª fase):

Katerina Siniakova (CZE) x Kateryna Kozlova (UCR) 6-7 (4/7), 6-4, 6-4

Barbora Strycova (CZE/N.26) x Ekaterina Makarova (RUS) 6-4, 6-2

Naomi Osaka (JPN/N.21) x Zarina Diyas (KAZ) 6-4, 7-5

Mihaela Buzarnescu (ROU/N.31) x Rebecca Peterson (SWE) 6-1, 6-2

Elina Svitolina (UCR/N.4) x Viktoria Kuzmova (SVK) 6-3, 6-4

Petra Kvitova (CZE/N.8) x Lara Arruabarrena (ESP) 6-0, 6-4

Anett Kontaveit (EST/N.25) x Alexandra Dulgheru (ROU) 7-5, 6-2

- Simples feminino (1ª fase):

Simona Halep (ROU/N.1) x Alison Riske (EUA) 2-6, 6-1, 6-1

