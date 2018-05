Desejado por vários clubes, Roma 'blinda' goleiro Alisson

Na mira de diversos clubes, entre eles o Liverpool e o Real Madrid, o goleiro Alisson, da Roma, só deixará a equipe da capital italiana por mais de 90 milhões de euros, informou nesta quarta-feira o jornal britânico "The Guardian".

O atual camisa 1 da seleção brasileira foi um dos grandes destaques da Roma na temporada e suas boas atuações despertaram o interesse principalmente do Liverpool, que busca urgentemente um novo goleiro para substituir o alemão Loris Karius, o qual falhou em dois lances na final da Liga dos Campeões.

Com contrato válido até 2021, a Roma pretende estender o vínculo de Alisson, cujo passe deverá valorizar ainda mais após a Copa do Mundo. O clube italiano pretende oferecer ao goleiro um aumento de 1,5 milhão de euros no salário para tentar segurar o brasileiro.

Alisson chegou à Roma em 2016, mas, na sua primeira temporada no "calcio", foi reserva do polonês Wojciech Szczesny. O brasileiro assumiu a meta do clube da capital no início da edição 2017/18 da Série A.

Segundo um estudo da empresa Opta Sports, Alisson foi o goleiro com maior percentual de defesa entre os atletas da posição que atuaram mais de três vezes no Campeonato Italiano. O brasileiro salvou 79% das bolas que foram ao gol da Roma