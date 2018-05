Botafogo joga contra o São Paulo no Morumbi em busca da reabilitação no Brasileiro

O Botafogo volta a campo na quarta-feira, diante do São Paulo, no Morumbi, pelo Campeonato Brasileiro. Oportunidade para dar a volta por cima e evoluir dentro de campo. Autor do gol do empate diante do Vitória, o atacante Kieza falou sobre o momento da equipe, principalmente o fator casa.

- Precisamos mudar um pouco, fazer nosso mando de campo ser mais forte. Os adversários precisam sentir que vai ser difícil nos vencer aqui. Precisamos fazer alguma coisa para mudar e vamos fazer isso. Sabemos que precisamos evoluir muito - disse Kieza.

