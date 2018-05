Otero se despede dos colegas, mas Gallo diz que venda ainda não está fechada

Envolto em diversas especulações nas últimas 24 horas, o Atlético-MG se pronunciou nesta terça-feira sobre possíveis saídas de jogadores de seu elenco. O diretor de futebol do clube, Alexandre Gallo, convocou entrevista coletiva e falou sobre as possíveis idas do meia Rómulo Otero e do atacante Róger Guedes para o futebol da Arábia Saudita.

Aos 25 anos, Otero tem proposta do Al-Wehda, clube que contratou na semana o técnico Fábio Carille, do Corinthians. Especula-se que a equipe árabe tenha oferecido 5 milhões de euros (cerca R$ 21,5 milhões) ao Atlético-MG para contar com o jogador por empréstimo de um ano, com opção de compra encaminhada ao fim do período. O venezuelano inclusive já se despediu dos companheiros nesta terça.

"Espero voltar algum dia, encontrar vocês novamente, meus companheiros, que me ajudaram muito. Boa sorte para todos, muito obrigado e amo vocês", disse Otero, em lágrimas, para os companheiros, em vídeo publicado pelo equatoriano Cazares no Instagram.

Pouco depois do discurso de despedida do venezuelano, porém, Gallo negou que a transação já estivesse fechada. O dirigente admitiu as conversas com o Al-Wehda e indicou que elas podem evoluir nos próximos dias, mas garantiu que ainda não há nada concretizado.

"Hoje, foi um dia de muitas especulações e o que tem de verdadeiro é a negociação do Otero, com o Al Wehda, da Arábia Saudita. A negociação ainda está em andamento, não foi finalizada. A negociação existe, existe um contato e estamos muito tranquilos em relação a isso. Efetivamente, quando tivermos uma certeza, vamos passar para todos vocês e, inclusive, para a torcida. Estaremos na busca de uma reposição à altura, de um atleta importante, um bom jogador, se isso realmente acontecer", declarou.

Se a tendência é que nos próximos dias Otero seja anunciado como jogador do Al-Wehda, Róger Guedes permanecerá no Atlético-MG até o fim do ano, quando termina seu contrato de empréstimo junto ao Palmeiras. Pelo menos foi o que também garantiu Gallo nesta terça.

Nas últimas horas, ganhou força uma especulação que colocava o atacante próximo a outro clube da Arábia Saudita, o Al-Hilal. E por mais que não tenha os direitos econômicos do atleta, o Atlético-MG afirmou que recebeu uma garantia do Palmeiras de que o jogador cumprirá seu contrato com o clube.

"A outra especulação, sobre o Róger Guedes, é uma coisa que não existe nada para nós. Conversamos com o Palmeiras e não existe nada. O Alexandre Mattos prometeu que não tem intenção de vender o atleta nesta janela. O atleta vai continuar no Atlético-MG até o final do ano. E, mesmo que algo aconteça, temos prioridade na ação final de uma possível venda, se acontecer. Mas, como ele prometeu, e é um cara de muita palavra, temos certeza que iremos contar com o atleta até o final do ano", disse Gallo.