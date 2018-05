Dores no joelho tiram Felipe Melo do Palmeiras diante do Cruzeiro

O Palmeiras fechou nesta terça-feira a preparação para o confronto diante do Cruzeiro, que acontecerá na quarta, no Mineirão. O técnico Roger Machado optou pelo mistério e impediu a entrada da imprensa na Academia de Futebol para esconder a escalação que vai a campo pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro.

Apesar do mistério de Roger, é certo que o treinador terá que fazer mudanças, e uma delas se tornou necessária nesta terça. Conforme o próprio clube informou, o volante Felipe Melo reclamou de dores no joelho e, por isso, sequer viajará com o elenco alviverde para Belo Horizonte.

Felipe Melo sofreu uma pancada na derrota de sábado para o Sport, no Allianz Parque. A comissão técnica também preferiu preservar o jogador para contar com ele no clássico diante do São Paulo, sábado que vem, em casa.

Diante deste desfalque, Roger tem duas opções para compor o meio de campo alviverde. Thiago Santos é a alternativa mais conservadora e mantém o estilo de jogo da equipe, mas Moisés também pode ser o escolhido, o que faria com que Bruno Henrique recuasse para ser o primeiro volante.

Roger ainda terá que fazer outras duas mudanças na quarta. Diogo Barbosa, suspenso, dará lugar a Victor Luís. Já Guerra sofreu uma grave lesão no pé esquerdo e ficará cerca de três meses afastado do futebol. Por isso, dará lugar a Willian, que volta ao time após ser poupado.

Desta forma, se não promover nenhuma surpresa, Roger levará o Palmeiras a campo na quarta para encarar o Cruzeiro com: Jailson; Marcos Rocha, Antônio Carlos, Edu Dracena e Victor Luís; Thiago Santos (Moisés), Bruno Henrique e Lucas Lima; Dudu, Keno e Willian.