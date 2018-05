Balotelli é alvo de racismo em seu retorno à seleção italiana

Melhor jogador da Itália na vitória sobre a Arábia Saudita por 2 a 1, o atacante Mario Balotelli voltou a denunciar episódios de racismo da torcida de seu próprio país.

Em seu perfil no Instagram, o centroavante postou uma imagem do amistoso que mostra uma faixa com a frase "Meu capitão tem sangue italiano". "Estamos em 2018, rapazes, chega. Acordem! Por favor!", escreveu Balotelli, vice-capitão da nova Azzurra - o dono da braçadeira é o zagueiro Leonardo Bonucci.

Atacante Mario Balotelli disse ter sido, mais uma vez, alvo de insultos racistas

A faixa foi rapidamente removida pela polícia de St. Gallen, na Suíça, onde a partida foi disputada. O duelo marcou o retorno do atacante à seleção depois de quatro anos. Ele já foi alvo de diversos episódios de racismo quando jogava na Itália.