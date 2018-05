Argentina bate Haiti por 4 a 0 com três gols de Messi

Com três gols e um passe de Lionel Messi, a Argentina goleou o Haiti por 4 a 0 nesta terça-feira, no estádio La Bombonera de Buenos Aires, em amistoso preparatório para a Copa do Mundo da Rússia.

Em um estádio com mais de 50 mil torcedores, os argentinos se despediram da seleção aos gritos de Messi, que marcou aos 17, de pênalti, aos 13 do segundo tempo, com um toque após rebote, e aos 21, com um chute rasteiro na cara do gol.

Recuperado de lesão, Sergio 'Kun' Agüero entrou no segundo tempo e fechou o placar, aos 23 minutos.

A Argentina encerra sua preparação para a Copa do Mundo em um amistoso contra Israel, no dia 9 de junho, em Jerusalém.

A seleção de Messi estreia na Copa do Mundo contra a Islândia, em 16 de junho, na cidade de Moscou, pelo Grupo D. Em seguida pegará Croácia e Nigéria.

- Equipes -

Argentina: Willy - Cristian Ansaldi, Federico Fazio (Marcos Rojo 45+1), Nicolás Otamendi - Nicolás Tagliafico (Marcos Acuna 71), Ángel Di María (Cristian Pavon 59), Javier Mascherano, Lionel Messi, Manuel Lanzini (Maximiliano Meza 59), Giovani Lo Celso (Ever Banega 75) - Gonzalo Higuaín (Sergio Agüero 59). DT: Jorge Sampaoli.

Haiti: Johny Placide - Mechack Jerome, Arlus Carlens (Waldo Vernet 89), Alex Junior, Ricardo Adé - Bryan Alceus (Brian Chevreuil 70), Zachary Herivaux (Bryan Labissiere 69) - Mikael Cantave (Richelor Sprangers 78), Fabien Vorbe (Steven Sabat 45+1), Duckens Nazon, Jimmy-Shammar Sanon (Derrick Etienne 45+1). DT: Marc Collat.