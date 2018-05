França vence Irlanda em amistoso pré-Copa

A seleção francesa derrotou por 2 a 0 a Irlanda em sua primeira partida de preparação para a Copa do Mundo da Rússia-2018, um duelo disputado nesta segunda-feira sob forte chuva no Stade de France, perto de Paris.

O atacante do Chelsea Olivier Giroud abriu o placar aos 40 minutos de jogo e Nabil Fekir ampliou pouco antes do intervalo, aproveitando falha grotesca do goleiro irlandês Colin Doyle.

No segundo tempo, o técnico da França, Didier Deschamps, fez algumas alterações e colocou em campo o astro do Atlético de Madrid, o atacante Antoine Griezmann, poupado no primeiro tempo.

Apesar da enorme superioridade francesa durante todo o jogo, a forte chuva que alagou o gramado não permitiu que o placar voltasse a se mexer.

A França integra o Grupo C da Copa do Mundo da Rússia ao lado de Peru, Austrália e Dinamarca.

ybl-adc/am