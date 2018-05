Em volta a Grand Slam após quase 1 ano, Azarenka cai na estreia em Roland Garros

Em seu retorno a um torneio de Grand Slam, que ela não jogava há quase um ano depois de ter participado da edição de 2017 de Wimbledon, a ex-número 1 do mundo Victoria Azarenka acabou sendo eliminada na estreia em Roland Garros. A tenista bielo-russa foi derrotada pela checa Katerina Siniakova por 2 sets a 0, com duplo 7/5, nesta segunda-feira, em Paris.

Hoje apenas na 82ª posição do ranking mundial, Azarenka se afastou das quadras após participar do tradicional Grand Slam realizado em Londres, em julho do ano passado, por causa de questões judiciais envolvendo a guarda do seu filho. E nesta primeira rodada da importante competição francesa disputada em quadras de saibro, ela exibiu uma atuação instável e sucumbiu diante de Siniakova, a 57ª tenista da WTA.

Embora tenha conseguido quebrar o saque da checa nos três break points cedidos pela adversária, a bielo-russa foi superada por cinco vezes com o seu serviço na mão e caiu em sets diretos após 1h47min de confronto nesta segunda.

Com o triunfo sobre Azarenka, Siniakova avançou para enfrentar na segunda rodada a surpreendente ucraniana Kateryna Kozlova, hoje a 66ª colocada do ranking mundial, que foi responsável pela eliminação da letã Jelena Ostapenko, quinta tenista da WTA e atual campeã de Roland Garros, batida por 7/5 e 6/3 no último domingo.

KVOTIVA VENCE - Outra checa que assegurou classificação à segunda rodada do Grand Slam francês em duelo já encerrado nesta segunda-feira foi Petra Kvitova. Oitava cabeça de chave, ela sofreu um pouco, mas superou a paraguaia Veronica Cepede Royg por 2 sets a 1, de virada, com parciais de 3/6, 6/1 e 7/5.

Também figurando na oitava posição do ranking mundial, Kvitova terá como próxima adversária a espanhola Lara Arruabarrena, que em outro duelo desta segunda-feira derrotou a húngara Timea Babos por 2 sets a 0, com 7/6 (7/5) e 6/3.

A norte-americana Madison Keys, 13ª cabeça de chave, também confirmou favoritismo na estreia ao bater a sua compatriota Sachia Vickery por duplo 6/3. Em outro duelos também já encerrados neste dia de confrontos na capital francesa, a japonesa Naomi Osaka, a espanhola Carla Suárez-Navarro, a grega Maria Sakkari, a italiana Camila Giorgi e a norte-americana Caroline Dolehide foram outras a abrirem campanha com vitória.