Cleveland Cavaliers vence Boston Celtics e está na final da NBA

Com 35 pontos do astro LeBron James, o Cleveland Cavaliers venceu no domingo o Boston Celtics por 87-79 e e avançou à final da NBA.

Os Cavaliers fecharam a série em 4-3 e conquistaram o título da Conferência Leste pelo quarto ano seguido. A equipe aguarda agora o vencedor da Conferência Oeste, que terá o jogo 7 disputado nesta segunda0feira entre o atual campeão Golden State Warriors e o Houston Rockets.

Em mais uma partida espetacular, LeBron terminou o jogo 7 da final do Leste com 35 pontos, 15 rebotes e nove assistência. Jeff Green anotou 19 pontos e pegou oito rebotes, enquanto J.R. Smith fez 12 ponto.

Pelo time de Bosto, os destaques foram Jayson Tatum, com 24 pontos, o dominicano Al Horford com 17 pontos e Marcus Morris, com 14 pontos e 12 rebotes.

meh/ma/fp