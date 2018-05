Ricciardo vence em Mônaco e celebra redenção de 2016

O piloto australiano Daniel Ricciardo, da Red Bull, venceu neste domingo (27) o Grande Prêmio de Mônaco de Fórmula 1. Em segundo lugar, ficou o alemão Sebastian Vettel, da Ferrari, seguido pela Mercedes do atual campeão, o britânico Lewis Hamilton. A Ferrari do finlandês Kimi Raikkonen chegou na quarta colocação. Ricciardo tinha largado na pole pela segunda vez em sua carreira - a primeira fora há dois anos, também em Mônaco. Mas, desta vez, o australiano conseguiu cruzar a linha de chegada antes de todos, o que não ocorreu em 2016, quando uma falha nos boxes impediu sua vitória.

"Sinto muita emoção. Preparava há dois anos isso e, finalmente, a redenção chegou", disse Ricciardo, que fez mais da metade da prova com o carro perdendo potência e Vettel em sua cola. "Tivemos alguns problemas, sofri uma perda de potência e, em determinado momento, pensei que não iria conseguir. Cheguei com seis marchas. Agradeço a equipe, que teve que gerenciar tanta coisa, mas vencemos em Montecarlo e é lindo", comemorou o piloto, que dominou praticamente todos os treinos do fim de semana.