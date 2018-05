Mohamed Salah "confiante" em jogar Copa do Mundo da Rússia

Estrela da seleção do Egito, Mohamed Salah demonstrou confiança em se recuperar a tempo para a Copa do Mundo da Rússia, neste domingo, um dia depois de se machucar na disputa da final da Liga dos Campeões entre Liverpool e Real Madrid (1-3).

"Foi uma noite muito dura, mas sou um lutador. Apesar dos prognósticos, tenho confiança que chegarei à Rússia para deixar vocês orgulhosos. Seu amor e seu apoio me darão a força que preciso", escreveu Salah no Twitter em mensagem direcionada aos fãs do egípcio, que deixou o campo aos 30 minutos do primeiro tempo com problema no ombro, após lance com Sergio Ramos.

"Perdemos um jogador importante e o Egito pode ter perdido um jogador importante para a Copa do Mundo", alertou o técnico do Liverpool, Jurgen klopp, após o jogo.

Mas poucas horas depois, a Federação Egípcia de Futebol (EFA) expressou seu "otimismo" sobre a participação de Salah no torneio que começa dia 14 de junho.

"Atendendo ao diagnóstico" brindado à federação, o médico da seleção nacional, Mohamed abu al-Ala "expressou seu otimismo", tuitou a EFA.

Trata-se de uma "lesão nos ligamentos da articulação do ombro", especificou a federação segundo informação recebida do Liverpool.

O Egito vai jogar a Copa do Mundo depois de 28 anos distante da competição. A seleção está no grupo A ao lado da anfitriã Rússia, Uruguai e Arábia Saudita.

smg/pm/mcd/fa