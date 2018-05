Após lesão, Salah diz que está confiante de que poderá jogar a Copa do Mundo

O atacante Mohamed Salah utilizou o Twitter neste domingo para lamentar a lesão sofrida no último sábado, durante a final da Liga dos Campeões da Europa, mas transmitiu confiança de que vai poder representar o Egito na Copa do Mundo da Rússia. O jogador do Liverpool machucou o ombro após disputa com Sergio Ramos, do Real Madrid, e um diagnóstico preciso sobre a gravidade da lesão ainda não foi divulgado.

"Foi uma noite muito dura, mas eu sou um lutador. Apesar das probabilidades, estou confiante de que estarei na Rússia para deixar todos orgulhosos", escreveu Salah. O egípcio aproveitou para agradecer o carinho dos fãs. "O amor e apoio de vocês vão me dar a força que preciso".

Para o lateral-esquerdo Andy Robertson, que estava perto da jogada que tirou o companheiro do jogo, é difícil ter certeza se houve maldade do adversário. "Eu não sei. Estava tentando ganhar a bola. Acho que foi questão de como Salah caiu, mas Ramos é um sujeito esperto, não? Ter certeza de algo seria atirar no escuro. Foi apenas a forma como ele caiu. Questão de azar. Tomara que possamos voltar mais fortes e melhores depois disso", afirmou ao jornal The Independent neste domingo.

Sem Salah desde os 29 minutos do primeiro tempo, o Liverpool ainda empatava a partida, sem gols até aquele momento, mas acabou derrotado por 3 a 1 pelo Real Madrid. O defensor acredita que a substituição foi determinante para o resultado final do jogo.

"Nós diminuímos o ritmo nos últimos 10 minutos do primeiro tempo e eles criaram algumas chances. Fomos para o intervalo com o empate e estava tudo bem. Acho que começamos bem o segundo tempo, mas aí o erro aconteceu", disse o escocês, em referência à falha do goleiro Karius no primeiro gol.

"Conseguimos nos recuperar de imediato. E o segundo gol? O que pode ser dito? Ninguém pode parar aquilo. Bonita jogada", completou Robertson, parabenizando o gol de bicicleta do atacante galês Gareth Bale.