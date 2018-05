Seleção brasileira recebe visita de Parreira e faz último treino em Teresópolis

Cerca de 50 torcedores fizeram plantão no acesso à Granja Comary para a despedida da seleção brasileira, que deixou Teresópolis entre o final da manhã e o início da tarde deste sábado. Nenhum deles, contudo, conseguiu ver seus ídolos.

Isso porque parte do elenco voltou ao Rio de micro-ônibus com vidros escuros e outra parte viajou de helicóptero. A assessoria de imprensa da seleção não divulgou as opções de cada um para dar privacidade aos jogadores.

A última atividade em Teresópolis aconteceu na manhã deste sábado, um treino tático fechado à imprensa. A delegação também recebeu a visita de Carlos Alberto Parreira, técnico tetracampeão com o Brasil em 1994. "Foi um bate-papo só, pra desejar força. Agora é hora de competição, hora de chegar e de colocar em prática tudo o que foi treinado", disse Parreira, na saída da Granja.

A seleção estava concentrada em seu CT desde o início da semana. Os jogadores passaram por avaliações físicas e exames médicos. Em cinco dias e meio, foram realizados também quatro treinos no gramado. Os trabalhos com bola serão intensificados a partir da próxima segunda-feira, quando a equipe começa sua "fase europeia" de preparação.

O Brasil vai treinar no CT do Tottenham, em Londres, onde irá se preparar para os amistosos do dia 3, diante da Croácia, em Liverpool, e dia 10, com a Áustria, em Viena.

Após deixarem a Granja Comary, os jogadores terão o restante do dia de folga e irão se reapresentar na sede da CBF, na Barra da Tijuca, ao meio-dia deste domingo. Lá, o elenco almoça com cartolas da entidade, faz uma visita ao Museu da Seleção e se encaminha ao aeroporto do Galeão, onde embarca às 16h30 rumo a Londres.