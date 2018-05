Salah se machuca e sai de campo chorando na final da Liga dos Campeões

O Liverpool ficou sem sua maior estrela a partir dos 30 minutos da final da Liga dos Campeões, neste sábado, depois do egípcio Mohamed Salah machucar o ombro em disputa de bola com Sergio Ramos.

Principal jogador dos Reds, o atacante saiu do campo em lágrimas para dar lugar a Adam Lallana.

A lesão de Salah fez soar os alarmes na torcida do Liverpool, mas também na seleção do Egito, que teme pelo estado físico de seu principal atleta a poucos dias do início da Copa do Mundo da Rússia.

"É (uma lesão) séria. É possível que vá para o hospital fazer um exame. Perdemos um jogo importante e o Egito talvez tenha perdido um jogador importante para a Copa do Mundo", disse Jurgen Klopp após a partida.

Salah marcou 10 gols na Liga dos Campeões e foi o melhor jogador e artilheiro da Premier League, com 32 gols.

A lesão do egípcio aconteceu pouco antes de outra contusão, desta vez do lado do Real Madrid. Dani Carvajal saiu de campo também em lágrimas, após sentir dor muscular aos 35 minutos.

O Liverpool perdeu por 3 a 1 e ficou com o vice-campeonato da Champions. Já o Real Madrid levantou o tri consecutivo e 13º troféu da competição.

