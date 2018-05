Iniesta é apresentado pelo Visse Kobe

O espanhol Andrés Iniesta foi apresentado para 4.000 torcedores do Vissel Kobe, neste sábado, em sua primeira aparição com a camisa do novo clube.

Assim como no Barcelona, onde passou 22 anos da carreira, o autor do gol do título da Copa do Mundo de 2010 pela Espanha vai vestir a camisa de número 8.

"Espero contribuir com o sucesso do clube o quanto for possível", declarou Iniesta, que deve receber 30 milhões de dólares de salário.

O objetivo do Kobe é conquistar o Campeonato Japonês e "se possível, conquistar a Ásia", acrescentou.

Iniesta terá como colega de time o alemão Lukas Podolski, que defende o Vissel Kobe desde o ano passado.