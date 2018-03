Venus vira sobre britânica e vai às quartas de final em Miami

Uma das esperanças da torcida da casa, a norte-americana Venus Williams venceu mais uma nesta segunda-feira e se garantiu nas quartas de final do Torneio de Miami, nos Estados Unidos. Ela avançou na importante competição ao buscar grande virada sobre a britânica Johanna Konta pelo placar e 2 sets a 1, com parciais de 5/7, 6/1 e 6/2.

A atual número oito do mundo teve dificuldades no primeiro set, quando Konta teve ligeira superioridade no saque. Mas a veterana de 37 anos elevou o nível a partir do segundo set, contra a atual 14ª do ranking. Com duas quebras de serviço, Venus faturou a parcial e empatou o duelo.

Na sequência, a tenista da casa se manteve superior e, mesmo perdendo o serviço em um game, não teve problemas para buscar a vitória. Com três quebras, Venus fechou o duelo e selou sua vaga nas quartas após 2h19min.

Em busca de um lugar nas semifinais, Venus vai encarar agora a vencedora do duelo entre a local Danielle Collins, que furou o qualifying, e a porto-riquenha Monica Puig, atual campeã olímpica.

Em outro grande duelo desta segunda, a bielo-russa Victoria Azarenka lembrou seus melhores momentos no circuito ao superar a polonesa Agnieszka Radwanska por duplo 6/2. Azarenka tenta recuperar sua melhor forma técnica após ficar fora do circuito durante a maior parte de 2017 e neste começo de 2018 em razão do nascimento do seu primeiro filho e também por causa de um imbróglio judicial com o pai da criança.

Buscando retomar seu espaço no circuito, ela deu poucas chances à Radwanska, que vinha embalada pela eliminação da romena Simona Halep, atual número 1 do mundo. Com a vitória, Azarenka ampliou a vantagem na rivalidade com a polonesa. Agora ela soma 13 vitórias, contra cinco de Radwanska.

Nas quartas de final, a tenista da Bielo-Rússia vai encarar agora a checa Karolina Pliskova, também ex-número 1 do mundo.

Ainda nesta segunda, a ucraniana Elina Svitolina avançou às quartas ao despachar a australiana Ashleigh Barty por 7/5 e 6/4. A atual número quatro do mundo enfrentará na sequência a vencedora do duelo entre a checa Petra Kvitova e a letã Jelena Ostapenko.

