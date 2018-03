Tripulante britânico da Volvo Ocean Race cai no mar e está desaparecido

A Volvo Ocean Race informou nesta segunda-feira que o britânico John Fisher, do barco Sun Hung Kai/Scallywag, de Hong Kong, caiu no mar e está desaparecido. Já o restante da tripulação se encontra em segurança.

Segundo a organização, o velejador de 57 anos usava equipamento de sobrevivência. A equipe e o Centro de Coordenação de Resgate Marítimo (MRCC) fazem uma busca, mas os ventos e o mar pesado dificultam.

A organização do afirmou estar "profundamente preocupada, especialmente dadas as condições meteorológicas, e o Race Control em Alicante, na Espanha, está apoiando a equipe de Hong Kong e o MRCC durante toda a operação".

No mesmo dia, a brasileira Martine Grael, integrante do AkzoNobel, relatou que a navegação tem acontecido com neve. Os barcos saíram de Auckland no domingo e devem chegar a Itajaí (SC) entre 4 a 6 de abril.