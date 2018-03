Superterça de amistosos pelo mundo reserva boas opções de apostas

A terça-feira será marcada por uma infinidade de amistosos internacionais mundo afora, com muitas seleções em preparação para a Copa do Mundo de futebol. Teste e mais testes de olho na competição, que acontecerá na Rússia.

A data Fifa será também uma excelente oportunidade para os apostadores. Com alguns confrontos prevendo pagamento de lucro bem interessante.

No esperado reencontro entre Brasil e Alemanha, em Berlim, os donos da casa aparecem como favoritos nas casas de apostas. Segundo o site OddsShark.com/br, vitória dos atuais campeões do mundo paga R$ 2,16 por real investido. Já um triunfo da equipe comandada por Tite garante retorno de R$ 3,28 / R$ 1. O empate paga um pouco mais: R$ 3,34.

Vale lembrar que o técnico Joachim Low já anunciou a ausência de vários titulares no amistoso.

Outro clássico mundial será Espanha x Argentina. Campeões mundiais em 2010, na África do Sul, os europeus aparecem como favoritos, pagando R$ 2,07 por real investido caso vençam. Já os hermanos garantem retorno de R$ 3,65, pouco menos do que o empate (R$ 3,27).

Olho também no duelo Rússia x França. De acordo com o site OddsShark.com/br, apostar na seleção dona da casa no Mundial, mas que vem de uma derrota por 3 a 0 para o Brasil, renderá 600% de valorização em caso de vitória: R$ 6,00 por real investido. Empate garante também um ótimo retorno: R$ 3,50 por R$ 1. Já o triunfo francês paga R$ 1,57 / R$ 1.

Os maiores azarões da superterça são outros dois classificados para a Copa: Pananá e Arábia Saudita.

Os panamenhos terão pela frente a Suíça. E caso vençam garantem um retorno superior a 900%, pagando R$ 9,38 por real investido. Triunfo suíço garante retorno de R$ 1,33 / R$ 1, enquanto o empate paga R$ 4,92.

Já a Arábia Saudita será adversária da Bélgica, cotada desde a última Copa para surpreender os favoritos. Enquanto os belgas pagam R$ 1,22 por real investido em caso de vitória, os árabes garantirão incrível retorno de R$ 13,52 se vencerem os favoritos. Um empate ficar na casa de R$ 6,05 por real.

